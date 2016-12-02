"Милуоки" нанес поражение "Бруклину" на выезде

"Милуоки" переиграл "Бруклин" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 111:93. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бакс" Яннис Адетокумбо, набравший 23 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" – "Милуоки" – 93:111 (26:27, 25:25, 27:38, 15:21)

Б: Лопес (15), Килпатрик (14), Богданович (13).

М: Адетокумбо (23), Паркер (22), Снелл (13).

"Шарлотт" – "Даллас" – 97:87 (23:14, 21:27, 24:19, 29:27)

Ш: Уокер (18), Кидд-Гилкрист (14), Батюм (12).

Д: Барнс (17), Андерсон (15), Мэттьюз (14), Уильямс (14).