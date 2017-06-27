Милош Теодосич: "Я не останусь в ЦСКА. Хотел бы продолжить карьеру в НБА"

Разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич заявил, что покинет армейский клуб, чтобы продолжить карьеру в НБА. По данным СМИ, интерес к 30-летнему игроку за океаном проявляют "Майами", "Бруклин" и "Сакраменто".

– В настоящий момент дела обстоят таким образом, что я не останусь в ЦСКА, – цитирует Mondo Теодосича. – Пока я не знаю, где продолжу карьеру. Может быть это будет НБА, пока у меня нет для вас информации. Но НБА – то место, где я хотел бы продолжить карьеру. Может быть, в этом году я серьезно задумаюсь о таком переходе.

Напомним, что Теодосич выступает за ЦСКА с 2011 года и вместе с клубом выиграл Евролигу, шесть титулов чемпиона России, трижды входил в первую символическую сборную Евролиги. В нынешнем сезоне на его счету 29 матчей в Евролиге, за которые он в среднем набирал 16,1 очка и делал 6,8 передачи, а также 21 игра в Единой лиге, где его показатели составляли 11,3 очка и 6 передач.