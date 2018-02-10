Милош Теодосич: "Рад, что летом принял решение перейти в НБА"

Защитник "Клипперс" Милош Теодосич заявил, что доволен своим решением перебраться в НБА. Напомним, что в 2017 году у него истек контракт с ЦСКА и он принял решение продолжить карьеру в США. В этом сезоне он сыграл в 25 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая по 9,3 очка и делая по 5,3 передачи за игру.

– Рад, что летом я принял решение играть за океаном, – цитирует Eurohoops Теодосича. – В "Клипперс" я получаю удовольствие от каждого момента. Здорово, что у меня есть возможность соревноваться с лучшими игроками мира.