Милош Теодосич: "НБА? Не буду пытаться попасть туда любыми способами"

Защитник ЦСКА Милош Теодосич заявил, что не планирует уезжать в клуб НБА при первой же возможности. Баскетболист отметил, что сперва обсудит поступившие предложения с руководством столичного клуба. Ранее сообщалось, что в приглашении 30-летнего серба заинтересован "Бруклин".

– В СМИ каждый день пишут, что я уйду в НБА, – цитирует Novosti.rs Теодосича. – Я уже много раз говорил, что мой клуб – ЦСКА, и в первую очередь о своем будущем я буду говорить с руководством армейцев. Сейчас у меня действующий контракт, и я не буду пытаться попасть в НБА любыми способами. Посмотрим, какая ситуация будет летом, будет ли предложение.