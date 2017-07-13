Милош Теодосич: "Надеюсь, в "Клипперс" у меня будет такая карьера в НБА, о которой я мечтал"

Бывший разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич, подписавший контракт с "Клипперс"​, отметил, что уверен в своем выборе. По словам 30-летнего серба, соглашение было достигнуто очень быстро.



– С самого первого момента переговоров с "Клипперс" я почувствовал, что именно именно эта команда – мой новый дом, – написал Теодосич в своем блоге на Eurohoops. – Они создали для меня комфортные условия и смогли убедить, что верят в меня. Это очень важно. Я получу время, у меня будут все возможности и необходимая роль, чтобы доказать, что я достоин места в НБА...

У нас будет отличная команда, я буду играть с такими атлетами, как Блэйк Гриффин и Деандре Джордан. Не сомневаюсь, что вместе мы покажем много красивых розыгрышей, которые порадуют болельщиков "Клипперс".

Я очень доволен своим решением. Соглашение было достигнуто очень быстро. Возможно, цвета "Клипперс" сыграли важную роль: красный, белый и синий – цвета флага моей родины. Это еще один знак того, что здесь я буду ощущать себя как дома и у меня будет такая карьера в НБА, о которой я мечтал.