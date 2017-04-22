Михаил Прохоров: "Первогодок "Бруклина" "бросили в кислоту", и они справились"

Владелец "Бруклина" Михаил Прохоров выразил мнение, что главной причиной неудач команды в минувшем сезоне стала травма Джереми Лина. "Нетс" занял последнее место в сводной таблице НБА, одержав 20 побед в 82 матчах регулярного сезона.

- "Бруклин" находится в реструктуризации, основная причина слабого результата – это травма Джереми Лина, пропустившего более половины сезона, - цитирует "Р-Спорт" Прохорова. - Как только он вернулся, мы выиграли примерно 50 процентов из последних 20-25 игр. Наши молодые ребята сильно выросли за этот сезон, так что нет худа без добра. Несколько первогодок прибавили просто на два порядка, они могли бы только года через три начать играть, а тут их бросили в кислоту, и они справились.