13:36 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Между игроками "Торонто" и "Бостона" произошла стычка

0
0
0
0

Форвард "Торонто" Демарре Кэрролл получил неспортивный фол первого уровня в матче регулярного чемпионата НБА против "Бостона". В концовке второй четверти разыгрывающий "Селтикс" Айзея Томас убежал в быстрый прорыв, и в этот момент Кэрролл толкнул его в спину. Томас сразу же устремился к обидчику, но между ними встали игроки и другие судьи. Зато до Кэрролла добрался Джей Краудер, и между ними завязалась перепалка.

В итоге помимо Кэрролла были наказаны Краудер и Томас – они получили по техническому. Встреча завершилась победой "Торонто" – 107:97.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ