09:38 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Менеджер Казинса: "Мы не знаем, куда нам лететь"

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Менеджер центрового "Сакраменто" Демаркуса Казинса Эндрю Роджерс выложил в своем "Твиттере" фото частного самолета на взлетной полосе, видимо, принадлежащего баскетболисту. Ранее сразу несколько источников сообщили об обмене 26-летнего участника Матча звезд в "Нью-Орлеан". При этом официальные лица "Кингз" никак не комментируют эту информацию.

"Мы не знаем, куда нам лететь", – написал Роджерс.

 

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Материалы REN-TV

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