Менеджер Казинса: "Мы не знаем, куда нам лететь"

Менеджер центрового "Сакраменто" Демаркуса Казинса Эндрю Роджерс выложил в своем "Твиттере" фото частного самолета на взлетной полосе, видимо, принадлежащего баскетболисту. Ранее сразу несколько источников сообщили об обмене 26-летнего участника Матча звезд в "Нью-Орлеан". При этом официальные лица "Кингз" никак не комментируют эту информацию.

"Мы не знаем, куда нам лететь", – написал Роджерс.