"Мемфис" выиграл у "Сан-Антонио" и продлил победную серию

"Сан-Антонио" на своем паркете уступил "Мемфису" в матче регулярного чемпионата НБА. "Гризлис" одержал пятую победу кряду.

В другой встрече "Даллас" взял верх над "Бруклином".

НБА

Регулярный чемпионат

"Сан-Антонио" - "Мемфис" - 103:104 (32:30, 27:31, 18:20, 26:23)

С: Дерозан (24), Гэй (21), Олдридж (19 + 11 подборов)

М: Конли (30), Газоль (20 + 10 подборов), Грин (12)

"Даллас" - "Бруклин" - 119:113 (34:32, 27:18, 24:31, 34:32)

Д: Барнс (28), Дончич (21), Бареа (18), Харрис (18)

Б: Крэбб (27), Динуидди (19), Дэвис (17), Расселл (17)