"Мемфис" уступил "Бостону", несмотря на 30 очков Газоля

"Бостон" обыграл "Мемфис" в матче регулярного чемпионата НБА - 102:93. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Гризлиз" Марк Газоль, набравший 30 очков. В еще одном поединке "Сан-Антонио" одержали победу над "Далласом" - 98:96.

НБА

Регулярный чемпионат

"Сан-Антонио" - "Даллас" - 98:96 (18:31, 25:22, 28:27, 27:16)

С: Олдридж (22+14 подборов), Мюррэй (14), Бертанс (13).

Д: Клебер (21), Новицки (19), Феррелл (17).

"Мемфис" - "Бостон" - 93:102 (12:31, 28:17, 33:23, 20:31)

М: М. Газоль (30+10 подборов), Эванс (25), Брукс (14).

Б: Ирвинг (20), Татум (19), Хорфорд (15).