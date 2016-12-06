"Мемфис" переиграл "Нью-Орлеан" во втором овертайме, Марк Газоль сделал трипл-дабл

"Мемфис" взял верх над "Нью-Орлеаном" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 110:108. Для выявления победителя командам потребовалось два овертайма. Центровой "Гризлиз" Марк Газоль оформил трипл-дабл.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Орлеан" – "Мемфис" – 108:110 2ОТ (21:17, 25:27, 23:30, 25:20, 6:6, 8:10)

Н: Дэвис (28 + 17 подборов), Гэллоуэй (26), Джонс (10).

М: Дэниэлс (29), М. Газоль (28 + 11 поборов + 11 передач), Аллен (19 + 14 подборов).

"Даллас" – "Шарлотт" – 101:109 (23:23, 27:25, 28:27, 23:34)

Д: Барнс (29), Мэттьюз (16), Уильямс (15).

Ш: Уокер (19), Белинелли (16), Батюм (14 + 15 подборов).