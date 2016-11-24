"Мемфис" одолел "Филадельфию" во втором овертайме

"Мемфис" взял верх над "Филадельфией" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 104:99. Для выявления победителя командам потребовалось два овертайма. В параллельной встрече "Торонто" нанес поражение "Хьюстону" – 115:102.

НБА

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Мемфис" – 99:104 2ОТ (26:20, 25:23, 20:20, 15:23, 5:5, 8:13)

Ф: Ильясова (22 + 12 подборов), Ковингтон (19 + 10 подборов), Бэйлесс (18).

М: М. Газоль (27), Конли (25), Рэндольф (11).

"Хьюстон" – "Торонто" – 102:115 (20:24, 19:30, 35:36, 28:25)

Х: Харден (29 + 15 передач), Андерсон (13), Капела (12).

Т: Дерозан (24), Кэрролл (20), Лоури (17).