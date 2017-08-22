Мэджика Джонсона и Сэмюэла Джексона в Италии приняли за мигрантов

Итальянский журналист Лука Боттура провел социальный эксперимент, разместив в своем Твиттере фотографию, на которой были запечатлены пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон и известный актер Сэмюэл Л. Джексон. Он выдал знаменитостей, которые были сфотографированы во время шопинга в Тоскане, за беженцев, пользующихся социальным пособием.

Журналист сделал из фотографии мем, подписав фотографию "(Трудовые) ресурсы Болдрини после покупок в магазине в Форте-дей-Марми за наши 35 евро. Поделитесь фотографией, если вас это возмутило". Через некоторое время после публикации Боттура сообщил, что около 30 процентов пользователей поверили, что на фотографии изображены настоящие беженцы.