Мэджика Джонсона и Сэмюэла Джексона в Италии приняли за мигрантов

Итальянский журналист Лука Боттура провел социальный эксперимент, разместив в своем Твиттере фотографию, на которой были запечатлены пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон и известный актер Сэмюэл Л. Джексон. Он выдал знаменитостей, которые были сфотографированы во время шопинга в Тоскане, за беженцев, пользующихся социальным пособием.
Журналист сделал из фотографии мем, подписав фотографию "(Трудовые) ресурсы Болдрини после покупок в магазине в Форте-дей-Марми за наши 35 евро. Поделитесь фотографией, если вас это возмутило". Через некоторое время после публикации Боттура сообщил, что около 30 процентов пользователей поверили, что на фотографии изображены настоящие беженцы.
Vergogna! #risorse #boldrini #salvini pic.twitter.com/eP3kvHanbr– Luca Bottura (@bravimabasta) 18 августа 2017 г.