Мэджик Джонсон вернулся в "Лейкерс"

Легендарный баскетболист Мэджик Джонсон вернулся на административную работу в "Лейкерс". Бывший игрок будет консультантом президента клуба Жани Басс по спортивным вопросам и бизнесу. Джонсон играл за команду из Лос-Анджелеса с 1979 по 1991, а также в 1996 году. Всего в составе клуба он провел 906 матчей, набирая 19,5 очков в среднем.

- Все знают мою любовь к "Лейкерс", - приводит пресс-служба клуба слова Джонсона. - Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вернуть команду на свое законное место среди элиты НБА.