21:54 2 февраля | БАСКЕТБОЛ — НБА

Мэджик Джонсон вернулся в "Лейкерс"

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Легендарный баскетболист Мэджик Джонсон вернулся на административную работу в "Лейкерс". Бывший игрок будет консультантом президента клуба Жани Басс по спортивным вопросам и бизнесу. Джонсон играл за команду из Лос-Анджелеса с 1979 по 1991, а также в 1996 году. Всего в составе клуба он провел 906 матчей, набирая 19,5 очков в среднем.

- Все знают мою любовь к "Лейкерс", - приводит пресс-служба клуба слова Джонсона. -  Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вернуть команду на свое законное место среди элиты НБА.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Djeck141

А с Доджерс что? Сам ушел на понижение.

22:15 2 февраля

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