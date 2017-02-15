Мэджик Джонсон: "Сделаю все, чтобы вернуть Брайнта в "Лейкерс"

Советник президента "Лейкерс" Мэджик Джонсон заявил, что если станет руководителем клуба, то в первую очередь позвонит Коби Брайанту и пригласит в команду. 38-летний американец с 1996 по 2016 год выступал за команду из Лос-Анджелеса.

- Первый звонок, который я сделаю? Коби Брайанту, - цитирует ESPN Джонсона. - Потому что он понимает, что такое победы, понимает игроков. Я бы спросил: "Какую роль ты хочешь? Если у тебя есть свободный день, просто назови его и приезжай". Я сделаю это. Независимо от времени у него, я хочу, чтобы он пришел и был частью клуба.