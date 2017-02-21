Мэджик Джонсон рассчитывает привести "Лейкерс" к чемпионству

Новый президент по баскетбольным операциям "Лейкерс" Мэджик Джонсон признался, что он мечтал вернуться в клуб, за который выступал с 1979 по 1991 год. Также он надеется привести команду к чемпионству в НБА.

- Это моя мечта - вернуться в "Лейкерс", - цитирует пресс-служба Джонсона. - С 1979 года я был частью семьи "Лейкерс", и я предан этому клубу. Сделаю все от меня зависящее, чтобы привить команде победный дух на площадке и вне ее. У нас есть отличный тренер в лице Люка Уолтона и хорошие молодые игроки. Мы будем неустанно работать, чтобы вернуть наш "Лос-Анджелес Лейкерс" к чемпионству в НБА.