23:01 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Мэджик Джонсон рассчитывает привести "Лейкерс" к чемпионству

0
0
0
0

Новый президент по баскетбольным операциям "Лейкерс" Мэджик Джонсон признался, что он мечтал вернуться в клуб, за который выступал с 1979 по 1991 год. Также он надеется привести команду к чемпионству в НБА.

- Это моя мечта - вернуться в "Лейкерс", - цитирует пресс-служба Джонсона. - С 1979 года я был частью семьи "Лейкерс", и я предан этому клубу. Сделаю все от меня зависящее, чтобы привить команде победный дух на площадке и вне ее. У нас есть отличный тренер в лице Люка Уолтона и хорошие молодые игроки. Мы будем неустанно работать, чтобы вернуть наш "Лос-Анджелес Лейкерс" к чемпионству в НБА.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ