Мэджик Джонсон: "Айзея поведет за собой войско "Лейкерс"

Президент "Лейкерс" Мэджик Джонсон отметил, что клуб целенаправленно выменивал из "Кливленда" защитника Айзею Томаса. Руководитель надеется, что баскетболист сможет стать настоящим лидером в клубе из Лос-Анджелеса.

– Нашей команде нужен был разыгрывающий, – цитирует ESPN Джонсона. – Особенно игрок, у которого есть такой большой опыт. Мы очень хотим, чтобы Айзея быстрее влился в команду, уже поговорили с ним об этом. "Лейкерс" нужен был тот, кто придет и поведет за собой наше войско.

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