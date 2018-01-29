21:18 | Баскетбол — НБА

Мэджик Джонсон: "Адетокумбо поможет "Милуоки" выиграть чемпионство"


Президент "Лейкерс" Мэджик Джонсон высоко оценил игру форварда "Милуоки" Янниса Адетокумбо и заявил, что именно благодаря греку клуб сможет выиграть титул чемпионов НБА.

– Есть ли между нами сходство? О, да, – цитирует Clutch Points Джонсона. – Его владение мячом, пасы. Я не делал то, на что способен Яннис благодаря своей физике. Но в плане понимания игры – мы очень походи. Я рад, что он сыграет в старте на Матче звезд. Он это заслужил. Думаю, Яннис станет MVP, чемпионом. Именно он заставит всех воспринимать "Милуоки" всерьез. Однажды он поможет клубу выиграть чемпионство.

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