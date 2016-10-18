Майкл Картер-Уильямс: "Был в шоке, когда узнал об интересе "Чикаго"

Новичок "Чикаго" Майкл Картер-Уильямс признался, что был в шоке, когда узнал об интересе со стороны "быков". 25-летний американец был обменян на атакующего защитника Тони Снелла.

- Я был в шоке, когда узнал об интересе "Чикаго", - цитирует Sportando Картера-Уильямса. - Думаю, что переход - отличное развитие событий для меня. Почему я взял первый номер (Ранее под ним за "Чикаго" играл Деррик Роуз. - Прим. "СЭ")? Я не пытаюсь заменить кого-то или претендовать на чью-то славу. Просто мне нравится номер. Чувствую, что имел успех в "Филадельфии", играя под единицей.