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Майкл Картер-Уильямс: "Был в шоке, когда узнал об интересе "Чикаго"

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Новичок "Чикаго" Майкл Картер-Уильямс признался, что был в шоке, когда узнал об интересе со стороны "быков". 25-летний американец был обменян на атакующего защитника Тони Снелла.

- Я был в шоке, когда узнал об интересе "Чикаго", - цитирует Sportando Картера-Уильямса. - Думаю, что переход - отличное развитие событий для меня. Почему я взял первый номер (Ранее под ним за "Чикаго" играл Деррик Роуз. - Прим. "СЭ")? Я не пытаюсь заменить кого-то или претендовать на чью-то славу. Просто мне нравится номер. Чувствую, что имел успех в "Филадельфии", играя под единицей.

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