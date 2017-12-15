Майкл Джордан - самый богатый спортсмен в истории, Криштиану Роналду - 12-й

Легендарный американский баскетболист Майкл Джордан возглавил список 10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. Как пишет американский журнал Forbes, доход "Его Воздушества" за карьеру составил 1,85 миллиарда долларов. При подсчете учитывались бонусы, призовые, зарплата, а также доходы от рекламных контрактов с учетом инфляции по состоянию на 1 июня 2017 года.

Как отмечается, Джордан продолжает много зарабатывать на рекламных контрактах. Миллиардером его сделали инвестиции в баскетбол, в частности покупка 90 процентов акций в клубе "Шарлотт". На данный момент клуб стоит 780 миллионов долларов.

Отметим, что лучший футболист мира Криштиану Роналду ("Реал") занимает в списке 12-ю строчку. Его доход составил 725 миллионов долларов. Форвард "Барселоны" Лионель Месси - на 16-м месте (600 миллионов).

​Топ-10 самых богатых спортсменов в истории:

1. Майкл Джордан (баскетбол) – 1,85 миллиарда долларов

2. Тайгер Вудс (Гольф) – 1,7

3. Арнольд Палмер (гольф) – 1,4

4. Джек Никлаус (гольф) – 1,2

5. Михаэль Шумахер ("Формула-1") – 1

6. Фил Микельсон (гольф) – 815 миллионов

7. Коби Брайант (баскетбол) – 800

8. Дэвид Бекхэм (футбол) – 800

9. Флойд Мейвезер – (бокс) – 785

10. Шакил О'Нил (баскетбол) – 735

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.