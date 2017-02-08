Майкл Джордан при владельце "Голден Стэйт" заявил, что "73 победы ни черта не значат"

Владелец "Голден Стэйт" Джо Лэйкоб рассказал о своей беседе с легендарным Майклом Джорданом, который владеет "Шарлотт". Шестикратный чемпион НБА отметил, что рекорд "Уорриорз" по числу побед в регулярном чемпионате ничего не значит, если в финале плей-офф команда все равно проигрывает.

– Мы обедали в Нью-Йорке большой компанией, обсуждая коллективный договор, – цитирует CBS Лэйкоба. – Там был Джордан и другие владельцы клубов. Нас было шестеро. Среди нас был Дэн Гилберт. Люди там пили, ели, хорошо проводили время. И тут Джордан говорит: "Вы знаете, 73 победы ни черта не значат". Майкл Джордан сказал это. Я посмотрел на него, будто ничего не случилось. И сказал: "Вы правы. Мы не победили. Мы должны были сыграть лучше". Но все же я горжусь тем, как мы провели тот сезон. Джордан же великий спортсмен, легенда. Когда он говорит, люди склонны ему верить.