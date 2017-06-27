Майкл Джордан поздравил Уэстбрука с титулом MVP

Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан направил письмо в поздравлениями разыгрывающему "Оклахома-Сити" Расселлу Уэстбруку. Минувшей ночью 28-летний защитник "Тандер" впервые в карьере был признан лучшим игроком сезона.

"Поздравляю, Расселл. Я тоже получил свою первую статуэтку MVP до первого чемпионского титула… Не останавливайся!" – говорится в письме.

Легендарный баскетболист впервые был признан MVP сезона в 1988 году (всего у него пять таких наград и шесть призов самому ценному игроку финалов). "Чикаго" взял свой первый титул с Джорданом в 1991 году.