04:54 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Майкл Джордан помирил Окли и владельца "Нью-Йорка"

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Комиссар НБА Адам Сильвер сообщил, что лига вмешалась в инцидент, произощедший на прошлой неделе в Нью-Йорке, когда во время матча "Никс" экс-игрок команды Чарльз Окли был арестован и доставлен в участок полиции. Стражи правопорядка вывели ветерана с трибун из-за того, что тот слишком бурно что-то объяснял и толкал владельца команды Джеймса Долана. Окли был отпущен, но получил запрет на посещение домашних матчей "Нью-Йорка". В ситуацию вмешался даже Майкл Джордан.

- Мы встретились в офисе лиги с владельцем клуба Джеймсом Доланом, - приводит пресс-служба НБА слова Сильвера. - Кроме того, на телефонной связи с нами был Майкл Джордан. Окли и Долан принесли друг другу извинения за этот инцидент, после чего ветеран был приглашен на ближайший домашний матч "Нью-Йорка".

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Материалы REN-TV

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