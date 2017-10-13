Майкл Джордан: "Наличие двух суперкоманд и 28 слабаков не принесет пользы НБА"

Легендарный баскетболист Майкл Джордан, который является владельцем "Шарлотт", отрицательно относится к командам, объединяющим в своем составе многих именитых игроков.

По его словам, это грозит тем, что в НБА останется несколько сильных клубов, а остальные превратятся в никчемные.

– Создание суперкоманд не будет идти на пользу НБА, если говорить о спортивной составляющей, – приводит Cigar Aficionado слова Джордана. – В конечном итоге в лиге останется несколько выдающихся клубов, а остальные 28 станут никчемными слабаками. Или им будет сложно выжить, если учитывать финансовую составляющую.