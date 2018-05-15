Майк Д'Антони: "В прошлом году мы пытались заполучить Игуодалу"

Главный тренер "Хьюстона" Майк Д'Антони рассказал, что в прошлом сезоне "Рокетс" хотели подписать форварда "Голден Стэйт" Андре Игуодалу.

- В прошлом году Андре не без причины был одним из игроков, которых мы пытались заполучить, - приводит Hoopshype слова Д’Антони. - Он является одним из лучших баскетболистов НБА, всегда им был. Очень разносторонний. Мы хотели стать лучше в защите. Его вклад в игру "Голден Стэйт" очевиден. Мы попытались подписать его без лишних раздумий. Не знаю, насколько "Хьюстон" был близок к этому. Тогда мне казалось, что мы близки. Я понимал, что это будет трудно. У них чемпионская команда, и это весомая причина, чтобы не покидать ее.

В первом матче финальной серии Западной конференции "Хьюстон" уступил "Голден Стэйт" 106:119. Следующая игра пройдет 17 мая.