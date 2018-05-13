13:48 | Баскетбол — НБА

Майк Д’Антони: "Все тренеры были шокированы увольнением Кейси из "Торонто"


Главный тренер "Хьюстона" Майк Д’Антони выразил мнение, что все тренеры команд НБА были удивлены увольнением наставника "Торонто" Дуэйна Кейси. Ранее коллеги Кейси признали 61-летнего специалиста лучшим тренером сезона-2017/2018.

- Думаю, все тренеры были шокированы этой новостью, - цитирует Hoopshype Д’Антони. - Тебя признают лучшим тренером года. Ты проводишь с командой лучший сезон в ее истории. Тебя увольняют. Как такое может быть? Кейси найдет себе другое место работы. Он классный и хороший специалист. Считаю ситуацию с его увольнением немного смешной.

По итогам регулярного чемпионата "Рэпторс", набрав 141 очко, заняли первое место. В плей-офф "Торонто" вылетело в полуфинале Восточной конференции, уступив "Кливленду" (0:4).

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