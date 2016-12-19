"Майами" уступил "Бостону", несмотря на 31 очко Драгича

"Бостон" нанес поражение "Майами" в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 105:95. Самым результативным игроком встречи стал защитник проигравшей команды Горан Драгич, набравший 31 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

"Майами" – "Бостон" – 95:105 (19:37, 22:21, 30:19, 24:28)

М: Драгич (31), Уайтсайд (23 + 17 подборов), Уинслоу (8).

Б: Томас (23), Брэдли (20), Хорфорд (17).

"Мемфис" – "Юта" – 73:82 (18:18, 17:16, 23:27, 15:21)

М: Конли (14), Рэндолф (12 + 11 подборов), Грин (10 + 11 подборов).

Ю: Хэйворд (22), Гобер (21 + 12 подборов), Диао (11).