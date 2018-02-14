"Майами" проиграл "Торонто", несмотря на 28 очков Драгича

В матче регулярного чемпионата НБА "Торонто" на своей площадке одолел "Майами" – 115:112. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Горан Драгич, набравший 28 очков. У канадцев на балл меньше записал на свой счет Демар Дерозан. Ветеран флоридцев Дуэйн Уэйд отметился дабл-даблом.

"Рэпторз" продлили победную серию до шести игр. Для "Хит" поражение стало шестым в последних семи встречах.

НБА

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Майами" – 115:112 (28:24, 29:31, 41:26, 17:31)

Т: Дерозан (27), Лоури (22 + 8 передач), Ибака (14 + 10 подборов), Майлз (11), Ванфлит (10), Д. Райт (10), Валанчюнас (6 + 10 подборов).

М: Драгич (28), Джеймс Джонсон (16 + 7 подборов), Эллингтон (15 + 7 подборов), Адебайо (11), Уэйд (10 + 11 подборов + 6 передач), Уайтсайд (10 + 10 подборов), Дж. Ричардсон (10),