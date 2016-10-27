05:12 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Майами" победил "Орландо", "Бостон" обыграл "Бруклин"

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"Майами" в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил "Орландо" - 108:96. Лучшим снайпером встречи стал защитник "Мэджик" Эван Фурнье, набравший 20 очков.

В другой встрече "Бостон" победил "Бруклин", защитник "Селтикс" Айзея Томас набрал 25 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Орландо" - "Майами" - 96:108 (27:23, 26:27, 16:30, 27:28)

О: Фурнье (20), Вучевич (17+14 подборов), Пэйтон (16).

М: Уайтсайд (18+14 подборов), Драгич (16), Джонсон (15).

"Бостон" - "Бруклин" - 122:117 (33:31, 31:27, 33:23, 25:36)

Бост.: Томас (25), Краудер (21), Брэдли (17).

Бр.: Богданович (21), Хэмилтон (19+10 подборов), Лин (17), Харрис (16).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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