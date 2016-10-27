"Майами" победил "Орландо", "Бостон" обыграл "Бруклин"

"Майами" в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил "Орландо" - 108:96. Лучшим снайпером встречи стал защитник "Мэджик" Эван Фурнье, набравший 20 очков.
В другой встрече "Бостон" победил "Бруклин", защитник "Селтикс" Айзея Томас набрал 25 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
"Орландо" - "Майами" - 96:108 (27:23, 26:27, 16:30, 27:28)
О: Фурнье (20), Вучевич (17+14 подборов), Пэйтон (16).
М: Уайтсайд (18+14 подборов), Драгич (16), Джонсон (15).
"Бостон" - "Бруклин" - 122:117 (33:31, 31:27, 33:23, 25:36)
Бост.: Томас (25), Краудер (21), Брэдли (17).
Бр.: Богданович (21), Хэмилтон (19+10 подборов), Лин (17), Харрис (16).