"Майами" победил "Бруклин", "Мемфис" разгромил "Филадельфию"

"Мемфис" победил "Филадельфию" в контрольном матче с разницей "+30". Самым результативным игроком встречи стал Трой Уильямс, на счету которого 22 очка.

В другом поединке "Майами" взял верх над "Бруклином". В составе "Хит" 21 очко набрал Хассан Уайтсайд.

Еще в одной встрече "Даллас" обыграл "Оклахому", в составе которой 19 очков набрал Эрсан Ильясова.

НБА

Контрольные матчи

"Майами" - "Бруклин" - 121:100 (27:26, 28:33, 38:17, 28:24)

"Мемфис" - "Филадельфия - 121:91 (35:20, 18:33, 37:13, 31:25)

"Даллас" - "Оклахома Сити" - 114:109 (29:20, 28:22, 26:40, 32:27)