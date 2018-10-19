"Майами" обыграл "Вашингтон"

"Вашингтон" на своем паркете проиграл "Майами" в матче регулярного чемпионата НБА. В другой встрече "Филадельфия" взяла верх над "Чикаго".

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Майами" - 112:113 (25:24, 34:34, 30:27, 23:28)

В: Уолл (26), Бил (20), Грин (17)

М: Ричардсон (28), Макгрудер (20), Джонс (17)

"Филадельфия" - "Чикаго" - 127:108 (38:41, 27:17, 37:18, 25:32)

Ф: Эмбиид (30 + 12 подборов), Ковингтон (20), Симмонс (13 + 13 подборов + 11 передач)

Ч: Лавин (30), Портис (20 + 11 подборов), Паркер (15), Блэйкни (15)