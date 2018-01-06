"Майами" обыграл "Никс", "Торонто" справился с "Милуоки"

"Майами" в овертайме вырвал победу над "Нью-Йорком" со счетом 107:103 в матче регулярного чемпионата НБА. "Никс" потерпели третье поражение кряду, "Хит" выиграли три встречи подряд.

В другом матче "Торонто" в гостях обыграл "Милуоки" – 129:110. Победная серия "Рэпторз" достигла четырех игр подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

"Майами" – "Нью-Йорк" – 107:103 ОТ (26:25, 25:20, 24:26, 22:26, 10:6)

М: Эллингтон (24), Драгич (19), Ричардсон (18)

Н-Й: Ли (24), Бисти (20 + 10 подборов), Порзингис (15)

"Милуоки" – "Торонто" – 110:129 (24:33, 35:28, 19:43, 32:25)

М: Антетокумбо (24), Брогдон (19), Бледсоу (17)

Т: Ибака (21), Валанчюнас (20 + 13 подборов), Дерозан (20)