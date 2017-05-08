"Майами" не нужен Кармело Энтони

Лидер "Никс" Кармело Энтони не продолжит карьеру в "Майами", сообщает RealGM. "Хит" не планирует проводить переговоры с игроком из-за его зарплаты. Отмечается, что "Майами" будет рассматривать кандидатуры свободных агентов этим летом.

Ранее президент "Нью-Йорка" Фил Джексон заявил, что Энтони должен уйти из команды, чтобы она начала развиваться. Энтони играет за "Никс" с 2010 года. В текущем сезоне 32-летний баскетболист провел 74 матча в регулярном чемпионате, в среднем набирая по 22,4 очка и делая по 5,9 подбора за игру.