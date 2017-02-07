"Майами" нанес поражение "Миннесоте" в гостях

"Майами" переиграл в матче регулярного чемпионата НБА "Миннесоту" со счетом 115:113. Центровой "Тимбервулвз" Карл Энтони Таунс стал самым результативным игроком встречи, набрав 35 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Миннесота" – "Майами" – 113:115 (33:40, 24:31, 31:22, 25:22)

Мин: Таунс (35), Уиггинс (27), Рубио (14).

Май: Драгич (33), Уайтсайд (19 + 13 подборов), Макгрудер (15).

"Нью-Орлеан" – "Финикс" – 111:106 (29:21, 18:21, 30:32, 34:32)

Н: Дэвис (34), Холидэй (30), Мур (12).

Ф: Уоррен (20), Букер (14), Бледсоу (14).