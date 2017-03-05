06:30 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Майами" нанес крупное поражение "Кливленду"

0
0
0
0

"Майами" нанес крупное поражение "Кливленду" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 120:92. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Хит" Горан Драгич, набравший 23 очка. Лидеры "Кавальерс" Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг участия во встрече не принимали.

НБА

Регулярный чемпионат

"Майами" – "Кливленд" – 120:92 (35:35, 32:16, 34:24, 19:17)

М: Драгич (23), Уайтсайд (20 + 13 подборов), Джонсон (17).

К: Фрай (21), Корвер (15), Джефферсон (11).

"Милуоки" – "Торонто" – 101:94 (12:19, 41:23, 27:25, 21:27)

М: Миддлтон (24), Адетокумбо (21 + 10 подборов), Брогдон (17).

Т: Ибака (19), Джозеф (14), Валанчюнас (13).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ