"Майами" на своем паркете обыграл "Вашингтон"

В матче регулярного чемпионата НБА "Майами" на своей площадке победил "Вашингтон" – 129:102. "Уизардз" потерпел первое поражение в трех матчах, а "Хит" выиграл во втором матче подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

"Майами" – "Вашингтон" – 129:102 (26:20, 34:28, 43:28, 26:26)

М: Д. Джонсон (20), Эллингтон (17), Олиник (13 + 11 подборов), Макгрудер (13), Т. Джонсон (13), Ричардсон (13).

В: Микс (23), Бил (14), Сешнс (12).