"Майами" и "Кливленд" готовы побороться за Батлера

"Миннесота" занялась поиском нового клуба для Джимми Батлера. Ранее игрок объявил руководству команды, что намерен уйти, и его требование будет учтено. Интерес к Балтеру проявляют "Бруклин", "Детройт", "Хьюстон", "Клипперс", "Майами", "Филадельфия", "Портленд" и "Сакраменто".

По данным ESPN, наибольшую настойчивость проявит "Майами". Также в борьбу может включиться "Кливленд".

Контракт Батлера с "Миннесотой" рассчитан до следующего лета. В прошлом сезоне в среднем за матч он набирал 22,2 очка, делал 5,3 подбора и 4,9 передачи.