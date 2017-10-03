Матч звезд НБА-2018 впервые пройдет без деления на конференции

Матч звезд НБА в 2018 году пройдет по новому формату, утверждает в своем Твиттере журналист Марк Стайн. Впервые в истории команды будут сформированы без привязки к конференциям - до этого игры проходили между сборными "Востока" и "Запада".

По новому формату два капитана будут сами выбирать себе баскетболистов из тех, кто будет отобран на поединок. Процесс отбора же останется неизменным - по 12 баскетболистов от обеих конференций, из которых пять выберут болельщики, игроки и журналисты, а еще семь - тренеры команд.

67-й Матч звезд пройдет в Лос-Анджелесе 18 февраля. Подобные поединки проходят ежегодно с 1951 года (с перерывом в 1999 году).