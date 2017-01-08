Матч "Портленд" - "Детройт" перенесен на завтра

НБА объявила о переносе матча регулярного чемпионата между "Портлендом" и "Детройтом" на завтра. В ближайшее время синоптики прогнозируют образование опасного уровня льда и снега в регионе, что и привело к решению об отсрочке игры. Поклонники уже имеющие билеты смогут использовать их для входа на арену и в воскресенье вечером, или обменять их на другой равнозначный поединок.

Tonight's game vs. the @DetroitPistons has been POSTPONED until tomorrow at 6pm due to inclement weather " https://t.co/W9YHjzN68Z pic.twitter.com/8zMBcgHSP0 – Trail Blazers (@trailblazers) 7 января 2017 г.