07:54 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Матч "Портленд" - "Детройт" перенесен на завтра

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НБА объявила о переносе матча регулярного чемпионата между "Портлендом" и "Детройтом" на завтра. В ближайшее время синоптики прогнозируют образование опасного уровня льда и снега в регионе, что и привело к решению об отсрочке игры. Поклонники уже имеющие билеты смогут использовать их для входа на арену и в воскресенье вечером, или обменять их на другой равнозначный поединок.

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