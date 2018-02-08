Матч "Нью-Орлеан" – "Индиана" отменен из-за протечки крыши стадиона

НБА приняла решение перенести матч регулярного чемпионата между "Нью-Орлеаном" и "Индианой" на другой день. Встреча должна была пройти в среду, 7 февраля.

Причиной такого решения стала протекающая крыша стадиона в Новом Орлеане. В городе в этот день был сильный дождь, и на паркет попала вода. Генеральный менеджер "Смуви-Кинг-Центр" Алан Фримэн заявил, что в данный момент сложно установить причину протечки. Крыша будет полностью исследована позднее.