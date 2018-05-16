Маркус Смарт: "После повреждения Джеймс стал играть хуже"

Защитник "Бостона" Маркус Смарт отметил, что травма шеи, которую получил нападающий "Кливленда" Леброн Джеймс, помогла его команде победить в третьем матче финал Восточной конференции (107:94). "Селтикс" повели в серии со счетом 2-0.

Джеймс получил повреждение в конце второй четверти. Прорываясь под кольцо соперника, он на полной скорости врезался шеей в плечо нападающего "Бостона" Джейсона Тейтума. Лидер "Кливленда" покинул площадку, но спустя некоторое время сумел продолжить игру.



- Повреждение Джеймса очень помогло нам. После этого он стал играть хуже, - приводит ESPN слова Смарта. - Не думаю, что Джейсон Тейтум хотел умышленно нанести травму Леброну. Он просто пытался достать мяч. Такое случается. Джеймс на время выбыл из строя, и это позволило нам еще больше усилить давление.



Отметим, что, несмотря на травму, Джеймс сделал трипл-дабл (42 очка, 10 подборов, 12 передач). Следующая игра состоится в Кливленде 20 мая.