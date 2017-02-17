14:39 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Маркус Смарт: "Меня наказали за хорошую игру в защите"

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Защитник "Бостона" Маркус Смарт считает, что судья был не прав, когда зафиксировал фол на последних секундах матча регулярного чемпионата НБА против "Бостона" (104:103). Арбитр встречи за несколько секунд до конца встречи назначил два штрафных броска в пользу "Буллз" за касание Смарта локтя Джимми Баттлера во время броска.

- Когда Джимми совершил бросок, я услышал, что он кричит: "Это не фол?", и как только это прозвучало, раздался свисток и рефери поднял руку, зафиксировав нарушение, - цитирует The Score Смарта. - Я не мог поверить в это. Это было большое разочарование, особенно для меня. Я один из лучших защитников в этой лиге. Я все делал правильно, мои руки были подняты вверх, но был наказан за хорошую игру в защите.

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Материалы REN-TV

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