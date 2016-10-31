Маркус Смарт и Терри Розье продлили контракты с "Бостоном" на 1 год

Защитники "Бостона" Маркус Смарт и Терри Розье воспользовались опцией в контрактах, позволяющей продлить соглашение с клубом на один год, сообщает официальный сайт "Селтикс". Прежние контракты с обоими баскетболистами истекали по окончании текущего сезона.

Смарт был выбран "Бостоном" под общим шестым номером на драфте 2014 года. В прошлом сезоне 22-летний американец провел в составе команды 61 матч регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 9,1 очка за игру. В нынешнем сезоне Смарт не выходил на паркет из-за травмы. Розье в трех встречах нынешнего сезона набирал в среднем по 6 очков за матч.