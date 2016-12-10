Марк Кьюбан: "По-прежнему не считаю Уэстбрука суперзвездой"

Владелец "Далласа" Марк Кьюбан до сих пор не считает разыгрывающего "Оклахомы" Расселла Уэстбрука суперзвездой. Ранее игрок совершил седьмой подряд трипл-дабл, повторив достижение Майкла Джордана 1989 года.

– Я не пытаюсь умалить заслуги Уэстбрука, но не откажусь от своих слов. Да, у него статистика суперзвезды. Этого нельзя отрицать, – цитирует ESPN Кьюбана. – Это не неуважение к Расселлу. Он играет как зверь. Мало кто добивался такого. Но я остаюсь при своем мнении: он не суперзвезда. Однако это не значит, что к концу сезона он не заставит меня изменить мнение.