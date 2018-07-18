Марк Газоль стал волонтером и спас тонувшую в море женщину

Испанский центровой "Мемфиса" Марк Газоль в составе волонтерской группы принял участие в спасении тонувшей женщины, сообщают испанские СМИ. Баскетболист присоединился к волонтерскому движению Proactiva Open Arms прошлым летом, но тогда не смог участвовать в мероприятиях из-за подготовки к Евробаскету. Во вторник же группа с Газолем в составе вышла в море, где и заметила женщину из Камеруна, гребущую одной рукой, а второй придерживаясь за кусок дерева. А рядом были обнаружены тела еще одной женщины и ребенка.

"Разочарование, злость и беспомощность. Просто невероятно, что людей оставлять на произвол судьбы посреди моря", – написал Газоль в своем Твиттере.

"Женщина была напугана и шокрирована, – рассказал баскетболист в интервью El Pais. – Мы узнали, что ее зовут Жозефина и что она из Камеруна. Сказали ей, что отвезем ее туда, где она получит медицинскую и другую помощь".

По мнению баскетболиста, известные личности, вроде него, должны подавать пример и привлекать внимание к существующим в мире проблемам.