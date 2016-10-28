Ману Джинобили: "Пожертвовал своим яичком ради "Сан-Антонио"

Защитник "Сан-Антонио" Ману Джинобили с юмором воспринимает травму, полученную в прошлом сезоне при столкновении с форвардом "Хьюстона" Райаном Андерсоном. По словам 39-летнего аргентинца, самоотдача стоила ему яичка.

- Я отдал все, пожертвовав своим яичком ради "Сан-Антонио", - приводит CBS Sports слова Джинобили. - Это чистая правда. Мне нечего скрывать. Обычно после таких столкновений боль уходит через несколько минут, но даже через полтора часа я ощущал боль.

В больнице врач сказал, что мне нужна срочная операция. Я не поверил, услышав, что на восстановление понадобится не меньше месяца. Это было крайне неудачным стечением обстоятельств.