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Ману Джинобили: "Пожертвовал своим яичком ради "Сан-Антонио"

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Защитник "Сан-Антонио" Ману Джинобили с юмором воспринимает травму, полученную в прошлом сезоне при столкновении с форвардом "Хьюстона" Райаном Андерсоном. По словам 39-летнего аргентинца, самоотдача стоила ему яичка.

- Я отдал все, пожертвовав своим яичком ради "Сан-Антонио", - приводит CBS Sports слова Джинобили. - Это чистая правда. Мне нечего скрывать. Обычно после таких столкновений боль уходит через несколько минут, но даже через полтора часа я ощущал боль.

В больнице врач сказал, что мне нужна срочная операция. Я не поверил, услышав, что на восстановление понадобится не меньше месяца. Это было крайне неудачным стечением обстоятельств.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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djavdet

Ха, попробуй теперь сказать " не мужик". С ума сойти, Ману скоро меня по возрасту догонит)

10:10

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