10:10 22 мая | Баскетбол — НБА

Мама Стефена Карри потребовала от сына вымыть рот с мылом

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Защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри рассказал, что мама отчитала его за нецензурную брань в матче 1/2 финала плей-офф НБА с "Хьюстоном" (126:85). Во время игры он на эмоциях произнес ругательство, после чего получил звонок от мамы Сони Карри. 

- Она отправила мне видео, в котором смотрит видео и перематывает его, - цитирует ESPN Карри. - Она сказала мне, что теперь я должен вымыть рот с мылом. Она права, я должен себя вести лучше.

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Inside28

МАМА СТЕФЕНА КАРРИ ПОТРЕБОВАЛА ЕГО ВЫМЫТЬ РОТ С МЫЛОМ ----- писал азиат?

23:54 22 мая

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