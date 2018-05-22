Мама Стефена Карри потребовала от сына вымыть рот с мылом

Защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри рассказал, что мама отчитала его за нецензурную брань в матче 1/2 финала плей-офф НБА с "Хьюстоном" (126:85). Во время игры он на эмоциях произнес ругательство, после чего получил звонок от мамы Сони Карри.

- Она отправила мне видео, в котором смотрит видео и перематывает его, - цитирует ESPN Карри. - Она сказала мне, что теперь я должен вымыть рот с мылом. Она права, я должен себя вести лучше.