Максим Шарифьянов: "Мозгов не играл в концовке чемпионата, но не потому что был "Лейкерс" не нужен"

Агент Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов подчеркнул, что уход российского игрока из "Лейкерс" связан с нехваткой игровой практики. Сегодня стало известно, что игрока летом обменяют в "Бруклин".

– Было понятно, что летом ситуация с Мозговым должна измениться. Он действительно не играл в концовке чемпионата, но не потому, что был не нужен "Лейкерс". Что бы ни писали болельщики в интернете. У клуба были свои цели на сезон, и в их планы не входило нахождение на площадке опытных игроков. Сейчас весь мир обсуждает трансферные планы "Лейкерс", например, возможное приобретение Пола Джорджа из "Индианы", других баскетболистов. С другой стороны, было достаточно сложно предсказать, какой сценарий развития выберет новое руководство, которое тоже пришло по ходу сезона, какие шаги по обновлению состава будут предприняты. Слухи ходили самые противоречивые. (Антон БАБОШИН)

Полностью интервью Шарифьянова