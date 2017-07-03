Маклемор договорился с "Мемфисом" о контракте на 10,7 миллиона долларов

Защитник Бен Маклемор продолжит карьеру в "Мемфисе", сообщает The Vertical. 24-летний баскетболист, находящийся в статусе свободного агента, договорился с клубом о заключении контракта на два года. За это время он заработает 10,7 миллиона долларов.

Последние четыре года Маклемор выступал за "Сакраменто", в минувшем сезоне провел 61 матч в регулярном чемпионате НБА, в среднем набирая по 8,1 очка, делая по 2,1 подбора за игру. Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявляли "Лейкерс", "Никс" и "Милуоки".