Макгрэди введен в баскетбольный Зал славы

Бывший игрок НБА Трэйси Макгрэди введен в Зал славы имени Нейсмита, сообщает пресс-служба ассоциации. В своей карьере он выступал за "Торонто", "Орландо", "Хьюстон", "Нью-Йорк", "Детройт", "Атланту" и "Сан-Антонио". В 938 играх набрал 18 381 очко.

Кроме того, в Зал славы введены еще 10 человек: экс-игрок "Панатинаикоса" Никос Галис, экс-игрок НБА Джордж Макгиннис, два бывших баскетболиста "Гарлема" Зак Клйтон и Мэнни Джексон, бывший генеральный менеджер "Чикаго" Джерри Краузе, игрок WNBA Ребекка Лобо, тренеры Билл Селф, Маффет Макгроу и Роберт Хьюз, а также бывший вице-президент ассоциаии студенческого спорта Том Ярнстедт.